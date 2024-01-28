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Стало відомо, які основні фейки активно просувала Росія цього тижня

28 січня 2024 17:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, які основні фейки активно просувала Росія цього тижня
Фейкові новини. Фото: freepik.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Центр протидії дезінформації назвав основні фейки, які російські ЗМІ просували цього тижня. Серед них є неправдива інформація про удари ЗСУ по Донецьку, Володимира Зеленського, про французьких найманців, які служать в Україні.

Про це ЦПД повідомляє в Telegram.

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Нові фейки Росії про Україну

Прессекретар Путіна РФ Дмитро Пєсков заявив, що нібито український уряд продовжує виявляти свої жорстокі наміри, спрямовуючи атаки на мирних жителів Донецька.

Тим часом керівник російської зовнішньої розвідувальної служби Сергій Наришкін вважає, що президент України Володимир Зеленський має серйозні побоювання з приводу компромату, який, на його думку, мають на нього Сполучені Штати, і який може підірвати його становище як президента. Також він заявив, що західні спецслужби, зокрема, британська розвідка MI6, нібито готують українські диверсійно-розвідувальні групи для провокацій на російських атомних електростанціях.

Французькі найманці в Україні

Дмитро Пєсков також заявив, що російські військові не здійснюють атаки на соціальні об'єкти, житлові райони та мирних жителів, наголосивши, що це є основною відмінністю російських військових від військових України. Також він стверджує, що у Росії нібито є переконливі відомості про присутність французьких найманців в Україні.

У Комітеті державної безпеки Республіки Білорусь заявили, що українські спецслужби планували вбивства білоруських політичних і громадських діячів, а також журналістів.

Росія звинувачує Україну в експериментах над людьми

Інструктор з військово-психологічної підготовки підрозділів Росгвардії та МВС РФ Олег Хамінський заявив, що Україна нібито використовується США як місце для експериментів над людьми, зазначивши наявність в Україні 15 біолабораторій, що є найбільшою кількістю у світі.

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють у мережі черговий фейк про Україну. Вони використали цитату народного депутата Володимира В'ятровича та розтиражували її у контексті того, що нібито українські дипломати зобов'язані поширювати бандерівську версію історії України в країнах глобального Півдня, Африки та Латинської Америки.

Також ми писали, що Росія розповсюджує дезінформацію про те, що Румунія нібито готується до захоплення українських територій, тож прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною. Йдеться про анексію нібито двох західних областей.

володимир путін
фейки
Україна
АЕС
Дмитро Пєсков
пропаганда
Білорусь
війна в Україні
Росія
експеримент

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