Стало известно, какое оружие планирует передать Германия Украине в 2024 году

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии, передает Tagesspiegel.

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Также Германия является главой коалиции противовоздушной обороны вместе с Францией с ноября 2023 года.

"Противовоздушная оборона остается приоритетом номер один для защиты населения и инфраструктуры Украины", — заверил Писториус.

По его словам, Германия обещает долгосрочную поддержку самыми современными системами, лучшей подготовкой и устойчивыми структурами.

Другая военная помощь от Германии

Кроме того, Германия планирует в этом году подготовить десять тысяч украинских солдат во время своих учений.

Также запланированы поставки:

систем ПВО IRIS-T SLM;

ЗУ Gepard;

больше 80 танков Leopard 1 A5;

дополнительных артсистем и более 230 000 снарядов;

БТРов;

инженерных танков и мостоукладчиков;

450 защищенных автомобилей;

систем разминирования;

дронов;

радиолокационных систем.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон все чаще обвиняют друг друга в том, что страны ЕС не смогли предоставить Украине достаточно оружия. Из-за чего внутри блока начались раздоры с угрозами разорвать единство ЕС из-за вступления Украины в решающую фазу войны с РФ.