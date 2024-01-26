Стало известно, какое оружие планирует передать Германия Украине в 2024 году
Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.
Об этом сообщает Министерство обороны Германии, передает Tagesspiegel.
ПВО для Украины
Также Германия является главой коалиции противовоздушной обороны вместе с Францией с ноября 2023 года.
"Противовоздушная оборона остается приоритетом номер один для защиты населения и инфраструктуры Украины", — заверил Писториус.
По его словам, Германия обещает долгосрочную поддержку самыми современными системами, лучшей подготовкой и устойчивыми структурами.
Другая военная помощь от Германии
Кроме того, Германия планирует в этом году подготовить десять тысяч украинских солдат во время своих учений.
Также запланированы поставки:
- систем ПВО IRIS-T SLM;
- ЗУ Gepard;
- больше 80 танков Leopard 1 A5;
- дополнительных артсистем и более 230 000 снарядов;
- БТРов;
- инженерных танков и мостоукладчиков;
- 450 защищенных автомобилей;
- систем разминирования;
- дронов;
- радиолокационных систем.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон все чаще обвиняют друг друга в том, что страны ЕС не смогли предоставить Украине достаточно оружия. Из-за чего внутри блока начались раздоры с угрозами разорвать единство ЕС из-за вступления Украины в решающую фазу войны с РФ.
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