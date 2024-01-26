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Стало известно, какое оружие планирует передать Германия Украине в 2024 году

26 января 2024 13:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, какое оружие планирует передать Германия Украине в 2024 году
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
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Германия в 2024 году планирует передать Украине военные вертолеты из Бундесвера. Министр обороны страны Борис Писториус дал обещание предоставить нашей стране шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41. Также ФРГ предоставит и другое вооружение в этом году.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии, передает Tagesspiegel.

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Также Германия является главой коалиции противовоздушной обороны вместе с Францией с ноября 2023 года.

"Противовоздушная оборона остается приоритетом номер один для защиты населения и инфраструктуры Украины", — заверил Писториус.

По его словам, Германия обещает долгосрочную поддержку самыми современными системами, лучшей подготовкой и устойчивыми структурами.

Другая военная помощь от Германии

Кроме того, Германия планирует в этом году подготовить десять тысяч украинских солдат во время своих учений.

Также запланированы поставки:

  • систем ПВО IRIS-T SLM;
  • ЗУ Gepard;
  • больше 80 танков Leopard 1 A5;
  • дополнительных артсистем и более 230 000 снарядов;
  • БТРов;
  • инженерных танков и мостоукладчиков;
  • 450 защищенных автомобилей;
  • систем разминирования;
  • дронов;
  • радиолокационных систем.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон все чаще обвиняют друг друга в том, что страны ЕС не смогли предоставить Украине достаточно оружия. Из-за чего внутри блока начались раздоры с угрозами разорвать единство ЕС из-за вступления Украины в решающую фазу войны с РФ.

Германия
ВСУ
военная помощь
Олаф Шольц
ПВО
дроны
Борис Писториус

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