Стало відомо, яку зброю планує передати Німеччина Україні в 2024 році

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Німеччина у 2024 році планує передати Україні військові вертольоти з Бундесверу. Міністр оборони країни Борис Пісторіус дав обіцянку надати нашій країні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41. Також ФРН надасть й інше озброєння цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини, передає Tagesspiegel.

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Також Німеччина є очільником коаліції протиповітряної оборони разом із Францією з листопада 2023 року.

"Протиповітряна оборона залишається пріоритетом номер один для захисту населення та інфраструктури України", — запевнив Пісторіус.

За його словами, Німеччина обіцяє довгострокову підтримку найсучаснішими системами, найкращою підготовкою та стійкими структурами.

Інша військова допомога від Німеччини

Крім того, Німеччина планує цього року підготувати десять тисяч українських солдатів під час своїх навчань.

Також заплановані поставки:

систем ППО IRIS-T SLM;

ЗУ Gepard;

понад 80 танків Leopard 1 A5;

додаткових артсистем та понад 230 000 снарядів;

БТРів;

інженерних танків та мостоукладників;

450 захищених автомобілів;

систем розмінування;

дронів;

радіолокаційних систем.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон дедалі частіше звинувачують один одного в тому, що країни ЄС не змогли надати Україні достатньо зброї. Через що всередині блоку розпочалися чвари з погрозами розірвати єдність ЄС через вступ України у вирішальну фазу війни з РФ.