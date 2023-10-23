Стало известно, кто из маленьких украинцев может получить денежную помощь

Военные помогают в эвакуации детей. Фото: Ралинчак

Украинские дети, имеющие статус "ребенка войны", могут получать денежную помощь. Чтобы его получить, следует обратиться в службу по делам детей и подать соответствующее заявление вместе с необходимыми документами.

Новини.LIVE разбирались, на какую помощь могут рассчитывать "дети войны".

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На получение денежной помощи должны дети со статусом "ребенок войны", не достигшие совершеннолетия. Получили или пережили:

Ранения, контузии или увечья.

Психологическое насилие.

Физическое или сексуальное насилие.

Были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины.

Привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований.

Незаконно содержались, включая пребывание в плену.

Государство может предоставлять "детям войны" денежную помощь и льготы, предусмотренные для ветеранов или лиц, переживших военные события. Это включает:

целевую финансовую поддержку посредством денежной помощи;

средства для ветеранов войны;

дополнительные льготы и помощь для оздоровления и обучения детей.

Также "дети войны" могут получать денежную компенсацию для покрытия расходов, связанных с получением психологической помощи для детей дошкольного и школьного возраста.

Напомним, до конца года оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого "культурного просвещения".