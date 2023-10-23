Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, кто из маленьких украинцев может получить денежную помощь arrow

Стало известно, кто из маленьких украинцев может получить денежную помощь

23 октября 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Стало известно, кто из маленьких украинцев может получить денежную помощь
Военные помогают в эвакуации детей. Фото: Ралинчак
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские дети, имеющие статус "ребенка войны", могут получать денежную помощь. Чтобы его получить, следует обратиться в службу по делам детей и подать соответствующее заявление вместе с необходимыми документами.

Новини.LIVE разбирались, на какую помощь могут рассчитывать "дети войны".

Читайте также:

Дети имеют право на денежную помощь

На получение денежной помощи должны дети со статусом "ребенок войны", не достигшие совершеннолетия. Получили или пережили:

  • Ранения, контузии или увечья.
  • Психологическое насилие.
  • Физическое или сексуальное насилие.
  • Были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины.
  • Привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований.
  • Незаконно содержались, включая пребывание в плену.

Государство может предоставлять "детям войны" денежную помощь и льготы, предусмотренные для ветеранов или лиц, переживших военные события. Это включает:

  • целевую финансовую поддержку посредством денежной помощи;
  • средства для ветеранов войны;
  • дополнительные льготы и помощь для оздоровления и обучения детей.

Также "дети войны" могут получать денежную компенсацию для покрытия расходов, связанных с получением психологической помощи для детей дошкольного и школьного возраста.

Напомним, до конца года оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого "культурного просвещения".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме