Стало известно, кто из маленьких украинцев может получить денежную помощь
Украинские дети, имеющие статус "ребенка войны", могут получать денежную помощь. Чтобы его получить, следует обратиться в службу по делам детей и подать соответствующее заявление вместе с необходимыми документами.
Новини.LIVE разбирались, на какую помощь могут рассчитывать "дети войны".
Дети имеют право на денежную помощь
На получение денежной помощи должны дети со статусом "ребенок войны", не достигшие совершеннолетия. Получили или пережили:
- Ранения, контузии или увечья.
- Психологическое насилие.
- Физическое или сексуальное насилие.
- Были угнаны или незаконно вывезены за пределы Украины.
- Привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований.
- Незаконно содержались, включая пребывание в плену.
Государство может предоставлять "детям войны" денежную помощь и льготы, предусмотренные для ветеранов или лиц, переживших военные события. Это включает:
- целевую финансовую поддержку посредством денежной помощи;
- средства для ветеранов войны;
- дополнительные льготы и помощь для оздоровления и обучения детей.
Также "дети войны" могут получать денежную компенсацию для покрытия расходов, связанных с получением психологической помощи для детей дошкольного и школьного возраста.
Напомним, до конца года оккупанты хотят отправить 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого "культурного просвещения".
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