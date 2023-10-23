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Стало відомо, хто з маленьких українців може отримати грошову допомогу

23 жовтня 2023 02:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Стало відомо, хто з маленьких українців може отримати грошову допомогу
Військові допомагають в евакуації дітей. Фото: Рalinchak
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські діти, які мають статус "дитини війни", можуть отримувати грошову допомогу. Щоб його отримати, потрібно звернутися до служби у справах дітей та подати відповідну заяву разом з необхідними документами.

Новини.LIVE розбиралися, на яку допомогу можуть розраховувати "діти війни".

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Діти мають право на грошову допомогу

На отримання грошової допомоги мають діти зі статусом "дитина війни", які не досягли повноліття. Отримали, або пережили:

  • Поранення, контузії або каліцтво.
  • Психологічне насильство.
  • Фізичне або сексуальне насильство.
  • Були викрадені або незаконно вивезені за межі України.
  • Залучалися до участі в діях воєнізованих чи збройних формувань.
  • Незаконно утримувалися, включаючи перебування в полоні.

Держава може надавати "дітям війни" грошову допомогу та пільги, які передбачені для ветеранів або осіб, які пережили воєнні події. Це включає:

  • цільову фінансову підтримку у вигляді грошової допомоги;
  • кошти для ветеранів війни;
  • додаткові пільги та допомогу для оздоровлення та навчання дітей. 

Також, "діти війни" можуть отримувати грошову компенсацію для покриття витрат, пов'язаних із здобуттям психологічної допомоги для дітей дошкільного та шкільного віку. 

Нагадаємо, до кінця року оккупанти хочуть відправити 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга за маршрутами так званого "культурного просвітництва".  

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