Стало известно, когда Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16
Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. В настоящее время проходит активная работа по открытию учебного центра в Румынии.
Об этом сказала глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире для MSNBC.
Нидерланды передадут Украине F-16 в 2024 году
По словам Оллонгрен, прежде всего, необходимо научить всех, кто хоть каким-то образом задействован в управлении и обслуживании самолетов.
"Мы действительно не знаем, сколько времени займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в шесть-восемь месяцев, что действительно очень быстро, если сравнить с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов", — сказала глава Минобороны.
И добавила, что в настоящее время в стране активно работают над тем, чтобы как можно скорее открыть начальный центр в Румынии.
Напомним, определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В то же время их собратья в Украине адаптируются к управлению самолетом с помощью симулятора полета.
Добавим, в США заявили, что пилоты ВСУ смогут летать на F-16 через три месяца.