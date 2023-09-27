Стало известно, когда Нидерланды передадут Украине первые истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте у истребителя F-16. Фото: Reuters

Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. В настоящее время проходит активная работа по открытию учебного центра в Румынии.

Об этом сказала глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире для MSNBC.

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По словам Оллонгрен, прежде всего, необходимо научить всех, кто хоть каким-то образом задействован в управлении и обслуживании самолетов.

"Мы действительно не знаем, сколько времени займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в шесть-восемь месяцев, что действительно очень быстро, если сравнить с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов", — сказала глава Минобороны.

И добавила, что в настоящее время в стране активно работают над тем, чтобы как можно скорее открыть начальный центр в Румынии.

Напомним, определенное количество украинских пилотов овладевают западными истребителями F-16 за рубежом. В то же время их собратья в Украине адаптируются к управлению самолетом с помощью симулятора полета.

Добавим, в США заявили, что пилоты ВСУ смогут летать на F-16 через три месяца.