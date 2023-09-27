Стало відомо, коли Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16
Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Наразі, відбувається активна робота щодо відкриття навчального центру в Румунії.
Про це сказала глава Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в ефірі для MSNBC.
Нідерланди передадуть Україні F-16 у 2024 році
За словами Оллонгрен, перша за все, необхідно навчити усіх, хто хоч якимось чином задіяний в управлінні та обслуговуванні літаків.
"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", — сказала глава Міноборони.
І додала, що наразі в країні активно працюють над тим, щоб якомога швидше відкрити начальний центр у Румунії.
Нагадаємо, певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. У той же час, їхні побратими в Україні адаптуються до керування літаком за допомогою симулятора польоту.
Додамо, у США заявили, що пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці.