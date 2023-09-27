Стало відомо, коли Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте біля винищувача F-16. Фото: Reuters

Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16 у 2024 році. Наразі, відбувається активна робота щодо відкриття навчального центру в Румунії.

Про це сказала глава Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в ефірі для MSNBC.

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За словами Оллонгрен, перша за все, необхідно навчити усіх, хто хоч якимось чином задіяний в управлінні та обслуговуванні літаків.

"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", — сказала глава Міноборони.

І додала, що наразі в країні активно працюють над тим, щоб якомога швидше відкрити начальний центр у Румунії.

Нагадаємо, певна кількість українських пілотів опановують західні винищувачі F-16 за кордоном. У той же час, їхні побратими в Україні адаптуються до керування літаком за допомогою симулятора польоту.

Додамо, у США заявили, що пілоти ЗСУ зможуть літати на F-16 через три місяці.