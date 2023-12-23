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Стало известно, сколько дронов уничтожило ПВО этой ночью

23 декабря 2023 06:17
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Стало известно, сколько дронов уничтожило ПВО этой ночью
Работа украинского ПВО. Фото: Командование Объединенных сил ВСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне в ночь на 23 декабря нанесли очередную атаку по Украине ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить все девять дронов, выпущенных врагом.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Сколько дронов уничтожило ПВО

С вечера с 18 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.

"Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

Сколько ПВО уничтожило 23 декабря. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" . В общем, оккупанты ударили 35 дронами, но силы ПВО уничтожили 34 из них.

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