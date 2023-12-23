Стало известно, сколько дронов уничтожило ПВО этой ночью
Россияне в ночь на 23 декабря нанесли очередную атаку по Украине ударными БпЛА типа "Shahed". Силам ПВО удалось уничтожить все девять дронов, выпущенных врагом.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сколько дронов уничтожило ПВО
С вечера с 18 декабря до полуночи 23 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Балаклава – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ.
"Все девять "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" . В общем, оккупанты ударили 35 дронами, но силы ПВО уничтожили 34 из них.
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