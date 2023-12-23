Стало відомо, скільки дронів знищила ППО цієї ночі

Робота української ППО. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Росіяни у ніч проти 23 грудня завдали чергової атаки по Україні ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити усі дев'ять дронів, які випустив ворог.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів знищила ППО

Звечора від 18 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Усі дев’ять "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.

Скільки ППО знищила 23 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулої доби росіяни вкотре атакували Україну "шахедами". Загалом, окупанти вдарили 35 дронами, але сили ППО знищили 34 з них.