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Стало відомо, скільки дронів знищила ППО цієї ночі

23 грудня 2023 06:17
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Стало відомо, скільки дронів знищила ППО цієї ночі
Робота української ППО. Фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни у ніч проти 23 грудня завдали чергової атаки по Україні ударними БпЛА типу "Shahed". Силам ППО вдалося знищити усі дев'ять дронів, які випустив ворог.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів знищила ППО

Звечора від 18 грудня до опівночі 23 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Балаклава – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Усі дев’ять "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей", — йдеться у повідомленні.

Скільки ППО знищила 23 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, минулої доби росіяни вкотре атакували Україну "шахедами". Загалом, окупанти вдарили 35 дронами, але сили ППО знищили 34 з них.  

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