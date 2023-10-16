Стало известно, сколько украинских новобранцев прошли обучение в Британии

Украинские новобранцы проходят подготовку в Британии. Фото: скриншот с видео

Базовые обучения в Великобритании по программе INTERFLEX прошли 30 тыс. украинских новобранцев. Они длятся около пяти недель.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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В чем суть курса

Курс основывается на подготовке британских военных и включает в себя боевые навыки, военное право и элементы кибервойны.

Около пяти недель интенсивной учебы концентрируются на двух главных задачах: сохранении жизни украинских военных и уничтожении врагов.

Кроме того, обучающая программа постоянно меняется, учитывая актуальные требования на поле боя.

Напомним, что голландские F-16, на которых украинские военные летчики будут учиться пилотировать западные истребители, вскоре отправятся в новый учебный центр в Румынии. Там украинские асы совершат свои первые тренировочные полеты.