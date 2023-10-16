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Стало відомо, скільки українських новобранців пройшли навчання у Британії

16 жовтня 2023 20:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки українських новобранців пройшли навчання у Британії
Українські новобранці проходять підготовку у Британії. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Базові навчання у Великій Британії за програмою INTERFLEX пройшли 30 тис. українських новобранців. Вони тривають близько п'яти тижнів.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ

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В чому полягає курс

Курс базується на підготовці британських військових та охоплює бойові навички, військове право й елементи кібервійни.

Близько п’яти тижнів інтенсивного навчання концентруються на двох головних завданнях: збереженні життя українських військових та знищенні ворогів.

Крім того, навчальна програма постійно змінюється, враховуючи актуальні вимоги на полі бою. 

Нагадаємо, що голландські F-16, на яких українські військові льотчики будуть навчатися пілотувати західні винищувачі, незабаром відправляться до нового навчального центру в Румунії. Там українські аси зроблять свої перші тренувальні польоти. 

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