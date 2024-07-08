Стало известно, скольких пленных военных Азову незаконно осудили в РФ

Незаконный суд над военными "Азовами". Фото: AP

В российском плену находятся около 1500 защитников Мариуполя. Известно, что россияне уже незаконно осудили около 100 пленных военнослужащих бригады "Азов".

Об этом сообщила представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Евгения Синельник во время брифинга в Медиацентре Украина в понедельник, 8 июля.

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Известно, что в России, в нарушение Женевских конвенций, осудили около 100 военнопленных.

"Мы знаем о таком факте как осуждение военнопленных, являющихся нарушением Женевских конвенций. Сейчас это около 100 известных, речь идет о фактах, которые сама семья может увидеть в ужасных пабликах, где преподают не только живых, но и павших наших защитников. Поэтому это близко 100 только представителей Азова", — рассказала Синельник.

Сколько защитников Мариуполя находятся в плену

В ходе брифинга она заявила, что в 2022 году из Мариуполя вышли более 2500 военных, в настоящее время в плену находятся около 1500 защитников Мариуполя.

"Общее количество военных, выходивших из Мариуполя 20 мая 2022 года — более 2500. На сегодняшний день прошло уже два с половиной года, и мы имеем общую цифру — более 1 500 еще находятся в плену. Из них — около 900 военнослужащих бригады Азов. Раньше было 700, а сейчас 900, потому что 700 — это представители Азова, но до этого это был полк, а сейчас это уже бригада, это объединение НГУ и Азова", — заявила представитель Ассоциации семей защитников Азовстали.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назвал общее количество украинцев, возвращенных из российского плена. По его словам, цифры уже достигли тысячной отметки.

Ранее мы писали, что Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в российских тюрьмах. На их территориях враг стратил более 100 военных.