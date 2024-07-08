Стало відомо, скількох полонених військових Азову незаконно засудили в РФ

Стало відомо, скільки військовополонених представників Азову незаконно засудили в Росії
В російському полоні перебувають близько 1 500 захисників Маріуполя. Відомо, що росіяни вже незаконно засудили близько 100 полонених військовослужбовців бригади "Азов".
Про це повідомила представниця Асоціації сімей захисників Азовсталі Євгенія Синельник під час брифінгу в Медіацентрі Україна у понеділок, 8 липня.
Незаконно засуджені полонені військові "Азову"
Відомо, що в Росії, порушуючи Женевські конвенції, засудили близько 100 військовополонених.
"Ми знаємо про такий факт, як засудження військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій. Зараз це близько 100 відомих, йдеться про факти, які сама родина може побачити в жахливих пабліках, де викладають не тільки живих, але й полеглих наших оборонців. Тому це близько 100 тільки представників "Азову", — розповіла Синельник.
Скільки захисників Маріуполя перебувають у полоні
Під час брифінгу вона заявила, що у 2022 році з Маріуполя вийшли понад 2 500 військових, наразі в полоні перебуває близько 1 500 оборонців Маріуполя.
"Загальна кількість військових, яка виходила з Маріуполя 20 травня 2022 року, — понад 2500. На сьогодні минуло вже два з половиною роки, і ми маємо загальну цифру — більше як 1 500 ще знаходяться в полоні. З них – близько 900 військовослужбовців бригади "Азов". Раніше було 700, а зараз 900, тому що 700 — це представники "Азову", але до того це був полк, а зараз це вже бригада, це об'єднання НГУ та "Азову", — заявила представниця Асоціації сімей захисників Азовсталі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський назвав загальну кількість українців, яких повернули з російського полону. За його словами, цифри вже досягли тисячної відмітки.
Раніше ми писали, що Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.
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