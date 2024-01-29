Стало известно, сколько вражеских дронов уничтожила ПВО этой ночью

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: АР

Этой ночью российские захватчики атаковали украинские города восемью ударными дронами типа Shahed-136/131 и разными ракетами. Силы ПВО уничтожили все вражеские дроны в пределах четырех областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ночь на 29 января оккупанты атаковали Украину восемью "шахедами" из района Приморско-Ахтарск (РФ), одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области и тремя ЗРК С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

"Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Напомним, что воздушная тревога в Украине, которая началась еще вечером 28 января, длилась более трех часов. Опасность охватила Николаевскую и Херсонскую области, где предупреждали о ракетной опасности. Также тревога была объявлена на западе, который находился под атакой враждебных БпЛА.

Также мы сообщали, что в Ровенской области 29 января раздавались взрывы около полуночи. Враг атаковал западные области беспилотниками.