Стало відомо, скільки ворожих дронів знищила ППО цієї ночі

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: АР

Цієї ночі російські загарбники атакували українські міста вісьма ударними дронами типу Shahed-136/131 та різними ракетами. Сили ППО знищили усі ворожі дрони у межах чотирьох областей.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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У ніч проти 29 січня року окупанти атакували Україну вісьма "шахедами" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області та трьома ЗРК С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

"Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні, яка почалася ще ввечері 28 січня, тривала понад три години. Небезпека охопила Миколаївську та Херсонську області, де попереджали про ракетну небезпеку. Також тривога була оголошена на заході, який перебував під атакою ворожих БпЛА.

Також ми повідомляли, що в Рівненській області 29 січня лунали вибухи близько півночі. Ворог атакував західні області безпілотниками.