Стало известно, сколько вражеских ракет ПВО уничтожила ночью

Противовоздушная оборона сбивает враждебные цели. Фото: Генштаб

Россияне в ночь на 2 января атаковали Украину 35-ма беспилотниками. Под атаку врага попала, в частности, Киевская область. Украинская ПВО уничтожила все вражеские ракеты.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Сколько ракет ночью уничтожило ПВО

Оккупанты атаковали Украину ракетами типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда — Крым и района Приморско-Ахтарск — РФ

"Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — рассказали в Воздушных силах.

Силы ПВО уничтожили ночью вражеские беспилотники. Фото: скриншот

Там добавили, что продолжают держать небо.

Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.

Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину . Враг, вероятно, применяет С-300.