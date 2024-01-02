Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, сколько вражеских ракет ПВО уничтожила ночью arrow

Стало известно, сколько вражеских ракет ПВО уничтожила ночью

2 января 2024 06:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Стало известно, сколько вражеских ракет ПВО уничтожила ночью
Противовоздушная оборона сбивает враждебные цели. Фото: Генштаб
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне в ночь на 2 января атаковали Украину 35-ма беспилотниками. Под атаку врага попала, в частности, Киевская область. Украинская ПВО уничтожила все вражеские ракеты.

Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Сколько ракет ночью уничтожило ПВО

Оккупанты атаковали Украину ракетами типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда — Крым и района Приморско-Ахтарск — РФ

"Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — рассказали в Воздушных силах.

Силы ПВО уничтожили ночью вражеские беспилотники. Фото: скриншот

Там добавили, что продолжают держать небо.

Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.

Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину . Враг, вероятно, применяет С-300.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме