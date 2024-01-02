Стало известно, сколько вражеских ракет ПВО уничтожила ночью
Россияне в ночь на 2 января атаковали Украину 35-ма беспилотниками. Под атаку врага попала, в частности, Киевская область. Украинская ПВО уничтожила все вражеские ракеты.
Об этом информируют воздушные силы ВСУ.
Сколько ракет ночью уничтожило ПВО
Оккупанты атаковали Украину ракетами типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда — Крым и района Приморско-Ахтарск — РФ
"Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — рассказали в Воздушных силах.
Там добавили, что продолжают держать небо.
Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.
Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину . Враг, вероятно, применяет С-300.
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