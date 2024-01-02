Ворог обстрілює Харківщину з балістики

Ворожа ракета атакує Україну. Фото ілюстративне: УНІАН

Росіяни на ранок 2 січня атакують Харківщину. Ворог ймовірно застосовує С-300.

Про це інформують Повітряні сили.

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Росіяни атакують Україну 2 січня

Масштабна повітряна тривога охопила всю Україну. Зокрема, під удар потрапила Харківщина.

Ракетна небезпека для Харкова. Фото: скриншот

Зазначається, що росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.

"Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", — кажуть у Повітряних силах.

Усю Україну охопила повітряна тривога. Фото: скриншот

Там закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ракетна небезпека в Україні 2 січня. Фото6 скриншот

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 2 січня атакували Україну 35-ма безпілотниками. Під атаку ворога потрапила, зокрема, Київська область. Українська ППО знищила всі ворожі ракети.