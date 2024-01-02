Стало відомо, скільки ворожих ракет ППО знищила вночі
Росіяни у ніч проти 2 січня атакували Україну 35-ма безпілотниками. Під атаку ворога потрапила, зокрема, Київська область. Українська ППО знищила всі ворожі ракети.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Скільки ракет вночі знищила ППО
Окупанти атакувади Україну ракетами типу "Shahed-136/131" з мису Чауда — Крим та району Приморсько-Ахтарськ — РФ
"Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", — розповіли у Повітряних силах.
Там додали, що продовжують тримати небо.
Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Київській області. У місті працює протиповітряна оборона.
Додамо, росіяни на ранок 2 січня атакують Харківщину. Ворог ймовірно застосовує С-300.
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