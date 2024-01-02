Враг обстреливает Харьковщину с баллистики

Вражеская ракета атакует Украину. Фото иллюстративное: УНИАН

Россияне к утру 2 января атакуют Харьковщину. Враг, вероятно, применяет С-300.

Об этом информируют воздушные силы.

Читайте также:

Россияне атакуют Украину 2 января

Масштабная воздушная тревога охватила всю Украину. В частности, под удар попала Харьковщина.

Ракетная опасность Харькова. Фото: скриншот

Отмечается, что россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС.

"Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС" , — говорят в Воздушных силах.

Всю Украину охватила воздушная тревога. Фото: скриншот

Там призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ракетная опасность 2 января. Фото6 скриншот

Напомним, россияне в ночь на 2 января атаковали Украину 35 беспилотниками. Под атаку врага попала, в частности Киевская область. Украинская ПВО уничтожила все вражеские ракеты.