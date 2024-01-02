Враг обстреливает Харьковщину с баллистики
2 января 2024 06:31
Вражеская ракета атакует Украину. Фото иллюстративное: УНИАН
Россияне к утру 2 января атакуют Харьковщину. Враг, вероятно, применяет С-300.
Об этом информируют воздушные силы.
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Масштабная воздушная тревога охватила всю Украину. В частности, под удар попала Харьковщина.
Отмечается, что россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС.
"Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС" , — говорят в Воздушных силах.
Там призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, россияне в ночь на 2 января атаковали Украину 35 беспилотниками. Под атаку врага попала, в частности Киевская область. Украинская ПВО уничтожила все вражеские ракеты.
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