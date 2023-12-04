Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Столтенберг предупредил о сложных погодных условиях для ВСУ на фронте arrow

Столтенберг предупредил о сложных погодных условиях для ВСУ на фронте

4 декабря 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Столтенберг предупредил о сложных погодных условиях для ВСУ на фронте
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились в Брюсселе сегодня, 4 декабря. Они обсудили ситуацию на поле боя на горячих направлениях фронта и предоставление оружия, которое нужно ВСУ, чтобы бороться с российскими оккупантами. По словам главы альянса, боевые действия для украинских защитников могут проходить сложно из-за погодных условий этой зимой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Читайте также:

Влияние зимних условий на боевые действия

По словам Столтенберга, союзники и партнеры Украины будут продолжать поддерживать ее и дальше. Он добавил, что сложные погодные условия зимой повлияют на битвы и бои на фронте.

членство Украины в НАТО
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: пресс-служба НАТО

"Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", — говорится в сообщении.

Приближение Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО

Генсек НАТО заверил, что Североатлантический альянс будет оказывать всю необходимую помощь для Украины, чтобы ВСУ были "вполне совместимыми" с НАТО, и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Кроме того, Умеров и Столтенберг обсудили будущее членство Украины в НАТО.

"Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия", — добавляют в сообщении пресс-службы НАТО.

Напомним, ранее Украина представила и согласовала с союзниками программу выполнения требований Североатлантического альянса. НАТО высоко оценило прогресс Украины в реформировании.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме