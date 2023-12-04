Столтенберг предупредил о сложных погодных условиях для ВСУ на фронте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретились в Брюсселе сегодня, 4 декабря. Они обсудили ситуацию на поле боя на горячих направлениях фронта и предоставление оружия, которое нужно ВСУ, чтобы бороться с российскими оккупантами. По словам главы альянса, боевые действия для украинских защитников могут проходить сложно из-за погодных условий этой зимой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

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Влияние зимних условий на боевые действия

По словам Столтенберга, союзники и партнеры Украины будут продолжать поддерживать ее и дальше. Он добавил, что сложные погодные условия зимой повлияют на битвы и бои на фронте.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: пресс-служба НАТО

"Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", — говорится в сообщении.

Приближение Вооруженных Сил Украины к стандартам НАТО

Генсек НАТО заверил, что Североатлантический альянс будет оказывать всю необходимую помощь для Украины, чтобы ВСУ были "вполне совместимыми" с НАТО, и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Кроме того, Умеров и Столтенберг обсудили будущее членство Украины в НАТО.

"Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия", — добавляют в сообщении пресс-службы НАТО.

Напомним, ранее Украина представила и согласовала с союзниками программу выполнения требований Североатлантического альянса. НАТО высоко оценило прогресс Украины в реформировании.