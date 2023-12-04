Столтенберг попередив про складні погодні умови для ЗСУ на фронті
Очільник Міноборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Брюсселі сьогодні, 4 грудня. Вони обговорили ситуацію на полі бою на гарячих напрямках фронту та надання зброї, яка потрібна ЗСУ, аби боротися з російськими окупантами. За словами очільника альянсу, бойові дії для українських захисників можуть проходити складно через погодні умови цієї зими.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.
Вплив зимових умов на бойові дії
За словами Столтенберга, союзники і партнери України продовжуватимуть підтримувати її і надалі. Він додав, що складні погодні умови взимку матимуть вплив на битви та бої на фронті.
"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.
Наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО
Генсек НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс буде надавати всю необхідну допомогу для України, аби ЗСУ були "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".
Крім того, Умєров та Столтенберг обговорили майбутнє членство України в НАТО.
"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", — додають у повідомленні пресслужби НАТО.
Нагадаємо, раніше Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.
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