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Столтенберг попередив про складні погодні умови для ЗСУ на фронті

4 грудня 2023 19:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Столтенберг попередив про складні погодні умови для ЗСУ на фронті
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник Міноборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Брюсселі сьогодні, 4 грудня. Вони обговорили ситуацію на полі бою на гарячих напрямках фронту та надання зброї, яка потрібна ЗСУ, аби боротися з російськими окупантами. За словами очільника альянсу, бойові дії для українських захисників можуть проходити складно через погодні умови цієї зими. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

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Вплив зимових умов на бойові дії

За словами Столтенберга, союзники і партнери України продовжуватимуть підтримувати її і надалі. Він додав, що складні погодні умови взимку матимуть вплив на битви та бої на фронті.

членство України в НАТО
Очільник Міноборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО

Генсек НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс буде надавати всю необхідну допомогу для України, аби ЗСУ були "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Крім того, Умєров та Столтенберг обговорили майбутнє членство України в НАТО. 

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", — додають у повідомленні пресслужби НАТО.

Нагадаємо, раніше Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.

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