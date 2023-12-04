Столтенберг попередив про складні погодні умови для ЗСУ на фронті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Очільник Міноборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися у Брюсселі сьогодні, 4 грудня. Вони обговорили ситуацію на полі бою на гарячих напрямках фронту та надання зброї, яка потрібна ЗСУ, аби боротися з російськими окупантами. За словами очільника альянсу, бойові дії для українських захисників можуть проходити складно через погодні умови цієї зими.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Читайте також:

Вплив зимових умов на бойові дії

За словами Столтенберга, союзники і партнери України продовжуватимуть підтримувати її і надалі. Він додав, що складні погодні умови взимку матимуть вплив на битви та бої на фронті.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

"З огляду на те, що зима, як очікується, ускладнить бойові дії, Столтенберг підкреслив, що союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО

Генсек НАТО запевнив, що Північноатлантичний альянс буде надавати всю необхідну допомогу для України, аби ЗСУ були "цілком сумісними" з НАТО, та "ще більше наблизити їх до Альянсу".

Крім того, Умєров та Столтенберг обговорили майбутнє членство України в НАТО.

"Столтенберг підтвердив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники погодяться і коли будуть виконані умови", — додають у повідомленні пресслужби НАТО.

Нагадаємо, раніше Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.