Праздники в оккупации. В Бердянске военных стало больше, чем мирного населения, — городские власти

Флаги России и СССР в Бердянске. Фото: росСМИ

Во временно оккупированный Бердянск на новогодние праздники планируют приехать жены и целые семьи российских военных — спрос на аренду жилья безумный. Между тем местные жители говорят, что не настроены для празднований.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского Райсовета Виктор Дудукалов.

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Как и принято у российских окупантов, на любой праздник нужно снять пропагандистский ролик о том, как прекрасно празднуют люди. Не обошлось без этого и в Бердянске.

"Это выглядит достаточно "кринжево", можно сказать. Потому что было проведено несколько мероприятий, на которых были там супергерои каких-то сказок непонятных просто ужасающего вида", — рассказал Виктор Дудукалов.

Но людей все равно на такие события собирается мало.

"Местное население говорит, что настроения праздновать нет вообще. Празднование исключительно для картинки какой-то проводят, для того чтобы пропагандисты отчитались", — сообщил заместитель председателя Райсовета.

На днях сняли ограничения на продажу алкоголя на оккупированной части Запорожской области. Однако и это не прибавляет праздничного настроения.

Город имеет перебои с водоснабжением и электроснабжением. Также идет активная милитаризация. Военных и полицейских уже больше, чем местного населения.

"Сейчас отслеживаем, что на новогодние праздники в город Бердянск к определенным военным приезжают их жены, семьи. Невероятный запрос на аренду жилья", — сказал Дудукалов.

В большинстве объявлений о аренде однако есть примечание — не сдается военным. Ведь непонятно выедут ли те из нее потом вообще.

Напомним, жители оккупированного Бердянска боятся участвовать в предстоящих выборах президента РФ, ведь могут понести уголовную ответственность после деоккупации.