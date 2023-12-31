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Свята в окупації. У Бердянську військових стало більше за мирне населення, — міська влада

31 грудня 2023 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Свята в окупації. У Бердянську військових стало більше за мирне населення, — міська влада
Прапори Росії та СРСР у Бердянську. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупований Бердянськ на новорічні свята планують приїхати дружини та цілі родини російських військових — попит на оренду житла шалений. Тим часом місцеві мешканці кажуть, що не мають жодного настрою для святкувань. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської Райради Віктор Дудукалов.

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Як і прийнято у російських окупантів, на будь-яке свято потрібно зняти пропагандистський ролик про те, як чудово святкують люди. Не обійшлось без цього й у Бердянську. 

"Це виглядає досить "крінжово", можна сказати. Тому що було проведено кілька заходів, на яких були там супергерої якихось казок незрозумілих просто жахливого вигляду", — розповів Віктор Дудукалов.

Та людей однаково на такі події збирається мало. 

"Місцеве населення каже, що настрою святкувати немає взагалі. Святкування виключно для картинки якоїсь проводять для того, щоб пропагандисти прозвітували", — повідомив заступник голови Райради.

Також днями зняли обмеження на продаж алкоголю на окупованій частині Запорізької області. Однак і це не додає святкового настрою. 

Місто має перебої з водопостачанням та електропостачанням. Також триває активна мілітаризація. Військових та поліцейських вже навіть більше, ніж місцевого населення. 

"Зараз відстежуємо, що на новорічні свята до міста Бердянська до певних військових приїжджають їхні дружини, родини. Неймовірний запит на оренду житла", — сказав пан Дудукалов. 

У більшості оголошень про оренду є примітка — не здається військовим. Адже не зрозуміло, чи виїдуть ті з неї потім взагалі. 

Нагадаємо, жителі окупованого Бердянська бояться брати участь у майбутніх виборах президента РФ, адже можуть понести кримінальну відповідальність після деокупації. 

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