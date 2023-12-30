Праздники в оккупации. В Скадовске детей заставляют благодарить российских военных, — мэр города
Во временно оккупированном Скадовске россияне готовятся к новогодним праздникам, убеждая местных, что город живет вполне мирную жизнь. Между тем в местных школах детей заставляют писать письма российским военным с благодарностями за якобы защиту.
Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев.
Новый год в оккупации в Скадовске
Оккупационная администрация позиционирует жизнь в Скадовске как мирную, спокойную и тыловую. Они продвигают нарратив, будто это украинцы мешают местным мирно жить и портят праздники.
"Все направлено на то, чтобы формировать устойчивую позицию, что Украина в данном случае — агрессор, и не дает нам спокойно жить", — сообщил Александр Яковлев.
Детям дарят подарки от различных политических структур и представителей администрации, воспитывая поколение, считающее Россию своей страной.
"Они в школах проводят такие мероприятия, например, как письмо солдату, в котором дети должны благодарить тех оккупационных российских солдат за то, что они якобы им защищают от украинских военных", — рассказал мэр Скадоська.
К новогодним событиям присоединяются некоторые горожане, считающие, что в городе все хорошо. Однако таковых меньшинство. В большинстве своем это те, кто переехал в город уже после российской оккупации, в частности, россияне.
"Им (россиянам, — ред.) Скадовск представляется как место, где можно иметь какое-то будущее, вкладывать силы", — добавил городской голова.
Напомним, в Скадовске россияне активно готовятся к весенним выборам президента РФ. Ожидается, что представители избирательной комиссии будут наведываться в дома к местным, чтобы те проголосовали.
Читайте Новини.LIVE!