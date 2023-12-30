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Свята в окупації. У Скадовську дітей змушують дякувати російським військовим, — мер міста

30 грудня 2023 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Свята в окупації. У Скадовську дітей змушують дякувати російським військовим, — мер міста
Російські новорічні банери у Скадовську. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Скадовську росіяни готуються до новорічних свят, переконуючи місцевих, що місто живе цілком мирне життя. Тим часом у місцевих школах дітей змушують писати листи російським військовим з подяками за нібито захист. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

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Окупаційна адміністрація позиціонує життя в Скадовську як мирне, спокійне та тилове. Вони просувають наратив, нібито це українці заважають місцевим мирно жити та псують свята. 

"Усе направлено на те, щоб формувати стійку позицію, що Україна в даному випадку — агресор, і не дає нам спокійно жити", — повідомив Олександр Яковлєв.

Дітям дарують подарунки від різних політичних структур та представників адміністрації, виховуючи покоління, яке б вважало Росію своєю країною.

"Вони у школах проводять такі заходи, наприклад, як лист солдату, у якому діти повинні дякувати тим окупаційним російським солдатам за те, що вони начебто їм боронять від українських військових", — розповів мер Скадоська. 

До новорічних подій приєднуються деякі містяни, які вважають, що у місті все добре. Однак таких меншість. Здебільшого це ті, хто переїхав до міста вже після російської окупації, зокрема, росіяни. 

"Їм (росіянам, — ред.) Скадовськ подається як місце, де можна мати якесь майбутнє, вкладати сили", — додав міський голова. 

Нагадаємо, у Скадовську росіяни активно готуються до весняних виборів президента РФ. Очікується, що представники виборчої комісії навідуватимуться до місцевих в будинки, аби ті проголосували.

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