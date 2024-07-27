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Так в НАТО мы никогда не придем — Сенцов высказался о советчине в ВСУ

27 июля 2024 14:42
Галина Шподарева - редактор
Проблемы в украинском войске — Сенцов заявил о советчине в командовании
Олег Сенцов. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов объяснил, что мешает украинской армии перейти на стандарты НАТО: насколько много в Вооруженных силах Украины еще остается советских традицияй и что нужно менять прежде всего.

Об этом Олег Сенцов сказал в интервью BBC News Украина в субботу, 27 июля.

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Советские подходы в украинской армии

По словам Олега Сенцова, в Украине армия — это очень архаичная, вертикально построенная структура. Априори армия является более консервативной, чем любая другая институция в государстве.

"Но в украинском государстве есть очень прорывные истории — "Дія", "Новая почта", "Монобанк". Примеры того, что классно работает и все этим пользуются. А есть примеры служб, которые не реформированы до конца", — отметил Сенцов. 

За годы, что идет война, в украинской армии придумали много нового — использование дронов, новая тактика ведения боевых действий, применение различных полевых находок. 

Протоколы НАТО

"Но в системе управления мы остаемся советской армией. Все попытки перейти на стандарты НАТО не происходят. Мы живем по украинским уставам: что-то написано в 90-х годах, что-то в 2000-х — обновляется. Но все равно это продолжение устоявшейся советской традиции. Если мы идем в НАТО, надо применять их протоколы", — говорит военный. 

В то же время НАТО берет пример с Украины и меняет свои медицинские протоколы с учетом того, что происходит на поле боя, потому что здесь есть свежий опыт. 

"То есть мы можем многое им привнести, но системно мы проигрываем. Нужны более системные сдвиги в нашей армии, начиная с самого верха. В нашей армии много слоев и чем выше — тем меньше люди имеют информации о том, что происходит внизу", — отмечает Сенцов. 

Эхо СССР

Еще один момент, на котором акцентирует военный: в украинской армии нет постоянной практики процедуры action review — обсуждения ошибок после операции на разных уровнях. Надо анализировать не только положительный результат, который не всегда бывает, но и ошибочные действия. 

"В некоторых украинских подразделениях ведут двойную бухгалтерию: у себя работают по протоколам KLp, а внешне отчитываются, как требует наш устав. Так в НАТО мы никогда не придем", — резюмирует Сенцов.

Напомним, кинорежиссер Сенцов объяснил, как привлечь в ВСУ военнообязанных мужчин за границей: нужны именно мотивационные мероприятия, которые продемонстрируют честные условия службы для всех, а также, что самое главное, четкое понимание бойцом срока пребывания на фронте.

Ранее Сенцов рассказывал, что эффективность и безопасность больших учебных центров не столь высоки, как именно маленьких. Он отметил, что человека нельзя заставить воевать, если он этого не хочет.

Также Олег Сенцов выразил мнение, что Украина должна готовиться к десятилетней войне. Он отметил необходимость инвестировать средства в сферу обороны и промышленность, а не в строительство новых дорог или стадионов.

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