Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Так до НАТО ми ніколи не прийдемо — Сенцов висловився про радянщину в ЗСУ arrow

Так до НАТО ми ніколи не прийдемо — Сенцов висловився про радянщину в ЗСУ

27 липня 2024 14:42
Галина Шподарева - редактор
Проблеми в українському війську — Сенцов заявив про радянщину у командуванні
Олег Сенцов. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Український режисер та військовий Олег Сенцов пояснив, що заважає українській армії перейти на стандарти НАТО: наскільки багато в Збройних силах України ще залишається радянських традицій та що потрібно змінювати насамперед. 

Про це Олег Сенцов сказав в інтерв'ю BBC News Україна у суботу, 27 липня. 

Читайте також:

Радянські підходи в українській армії

За словами Олега Сенцова, в Україні армія — це дуже архаїчна, вертикально побудована структура. Апріорі армія є більш консервативною, ніш будь-яка інша інституція в державі.

"Але в українській державі є дуже проривні історії — "Дія", "Нова пошта", "Монобанк". Приклади того, що класно працює і всі цим користуються. А є приклади служб, які не реформовані до кінця", — зазначив Сенцов. 

За роки, що триває війна, в українській армії придумали багато нового — використання дронів, нова тактика ведення бойових дій, застосування різних польових знахідок. 

Протоколи НАТО

"Але в системі управління ми залишаємося радянською армією. Всі спроби перейти на стандарти НАТО не відбуваються. Ми живемо за українськими статутами: щось написано в 90-х роках, щось у 2000-х — оновлюється. Але все одно це продовження сталої радянської традиції. Якщо ми йдемо до НАТО, треба застосовувати їхні протоколи", — каже військовий. 

Водночас НАТО бере приклад з України та змінює свої медичні протоколи з урахуванням того, що відбувається на полі бою, тому що тут є найсвіжіший досвід. 

"Тобто ми можемо багато чого їм привнести, але системно ми програємо. Потрібні більш системні зрушення в нашій армії, починаючи з самого верзу. В нашій армії багато шарів і чим вище — тим менше люди мають інформації про те, що відбувається внизу", — наголошує Сенцов. 

Відлуння СРСР

Ще один момент, на якому акцентує військовий: в українській армії немає постійної практики процедури action review — обговорення помилок після операції на різних рівнях. Треба аналізувати не тільки позитивний результат, який не завжди буває, а й помилкові дії. 

"У деяких українських підрозділах ведуть подвійну бухгалтерію: у себе працюють за протоколами KLp, а зовнішньо звітують, як вимагає наш устав. Так до НАТО ми ніколи не прийдемо", — резюмує Сенцов. 

Нагадаємо, кінорежисер Сенцов пояснив, як залучити до ЗСУ військовозобов'язаних чоловіків за кордоном: потрібні саме мотиваційні заходи, які наявно продемонструють чесні умови служби для всіх, а також, що найголовніше, чітке розуміння бійцем терміну перебування на фронті.

Раніше Сенцов розповідав, що ефективність та безпечність великих навчальних центрів не такі високі, як саме маленьких. Він зазначив, що людину не можна примусити воювати, якщо вона цього не хоче. 

Також Олег Сенцов висловив думку, що Україна має готуватися до десятирічної війни. Він наголосив на необхідності інвестувати кошти у сферу оборони та промисловість, а не в будівництво нових доріг чи стадіонів.

війна НАТО військові навчання Олег Сенцов військові війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом