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Сенцов розповів, до чого потрібно готуватися українцям

3 липня 2024 14:30
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Олег Сенцов заявив, що українцям потрібно готуватися до 10-річної війни
Режисер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов висловив думку, що Україна має готуватися до десятирічної війни. Він наголосив на необхідності інвестувати кошти у сферу оборони та промисловість, а не в будівництво нових доріг чи стадіонів.

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода у середу, 3 липня.

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"Потрібно перестати ховати голову в пісок. Спочатку були розмови про два тижні, про два місяці, потім про два роки. Потрібно готуватися до війни на 10 років. Якщо ми будемо готові до війни на 10 років, а вона закінчиться раніше, значить, ми перемогли і зробили все правильно", — заявив військовий.

Сенцов вважає, що Україна має усвідомити складність та серйозність війни з РФ. Він попередив, що якщо українці житимуть сьогоднішнім днем, то це нічим хорошим не закінчиться.

"Усі чоловіки будуть служити, потрібно робити демобілізацію, ротації, щоб переводити на військові рейки країну і вкладати гроші в оборону і виробництво, а не робити новий асфальт або стадіони", — зазначив режисер.

Раніше ми писали, що російські війська зберігають темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня. Вони наразі проводять в основному фронтальні наступи великої піхоти на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька.

Також ми повідомляли, що Російська Федерація мобілізує від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць. Це дає змогу компенсувати втрати на передовій під час війни проти України.

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