Олег Сенцов заявил, что украинцам нужно готовиться к 10-летней войне

Режиссер Олег Сенцов. Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов выразил мнение, что Украина должна готовиться к десятилетней войне. Он отметил необходимость инвестировать средства в сферу обороны и промышленность, а не в строительство новых дорог или стадионов.

Об этом Сенцов рассказал в интервью Радио Свобода в среду, 3 июля.

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"Нужно перестать прятать голову в песок. Сначала были разговоры о двух неделях, о двух месяцах, потом о двух годах. Нужно готовиться к войне на 10 лет. Если мы будем готовы к войне на 10 лет, а она закончится раньше, значит, мы победили и сделали все правильно", — заявил военный.

Сенцов считает, что Украина должна понять сложность и серьезность войны с РФ. Он предупредил, что если украинцы будут жить сегодняшним днем, это ничем хорошим не закончится.

"Все мужчины будут служить, нужно делать демобилизацию, ротации, чтобы переводить на военные рельсы страну и вкладывать деньги в оборону и производство, а не делать новый асфальт или стадионы", — отметил режиссер.

Ранее мы писали, что российские войска сохраняют темп собственных наступательных операций на Торецком направлении с момента активизации в этом районе 18 июня. Они проводят в основном фронтальные наступления большой пехоты на небольшие населенные пункты к югу и востоку от Торецка.

Также мы сообщали, что Российская Федерация мобилизует от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц. Это позволяет компенсировать потери на передовой во время войны против Украины.