Танки Abrams на поле боя и новый "Рамштайн": прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Олег Жданов, военный эксперт, в интервью Виталию Прудиусу на канале Новини.LIVE рассказал об очередной встрече в формате "Рамштайн". Также он рассказал, как танки Abrams повлияют на ситуацию на фронте.

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Военный эксперт Олег Жданов расскажет об очередной встрече в формате "Рамштайн". Также он рассказал, как танки Abrams повлияют на ситуацию на фронте. Кроме того, Жданов прокомментировал встречу Зеленского с Байденом и российскую стратегию по ведению боя.

Напомним, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу по прибытии в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.