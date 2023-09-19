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Танки Abrams на поле боя и новый "Рамштайн": прямой эфир Новини.LIVE

19 сентября 2023 18:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Танки Abrams на поле боя и новый "Рамштайн": прямой эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Олег Жданов, военный эксперт, в интервью Виталию Прудиусу на канале Новини.LIVE рассказал об очередной встрече в формате "Рамштайн". Также он рассказал, как танки Abrams повлияют на ситуацию на фронте.

Все это можно послушать в прямом эфире Новини.LIVE.

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Военный эксперт Олег Жданов расскажет об очередной встрече в формате "Рамштайн". Также он рассказал, как танки Abrams повлияют на ситуацию на фронте. Кроме того, Жданов прокомментировал встречу Зеленского с Байденом и российскую стратегию по ведению боя.

Напомним, что в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу по прибытии в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.

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