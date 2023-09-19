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Танки Abrams на полі бою та новий "Рамштайн": прямий ефір Новини.LIVE

19 вересня 2023 18:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Танки Abrams на полі бою та новий "Рамштайн": прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Олег Жданов, військовий експерт, в інтерв'ю Віталію Прудиусу на каналі Новини.LIVE розповів про чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Також він розповів, як танки Abrams вплинуть на ситуацію на фронті.

Все це можна послухати у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Військовий експерт Олег Жданов розповість про чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Також він розповів, як танки Abrams вплинуть на ситуацію на фронті. Крім того, Жданов прокоментував зустріч Зеленського з Байденом та російську стратегію ведення бою.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Одразу після прибуття до США український лідер вирушив до клініки Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.

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