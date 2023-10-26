Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на протяжении суток — противник понес большие потери

Александр Тарнавский. Фото: рresident.gov.ua

Украинские защитники продолжают проводить контрнаступательные действия на юго-восточном направлении. Через сутки они нанесли российским войскам непомерные потери.

Итоги работы украинских войск подвел командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его сообщению, были уничтожены два российских самоходных миномета "Тюльпан" калибра 240 мм, предназначенные для поражения укрепленных фортификационных сооружений. Также за сутки россияне распрощались с 13 танками Т-72.

В общей сложности на таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, 47 раз вступал в бой и совершил 763 артобстрела.

"Наши воины устойчиво держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного — за минувшие сутки отбиты 15 атак врага", — резюмирует Тарнавский.

Также он добавляет, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1056 огневых задач. Общие потери врага составили 460 человек.

Уничтожены 49 единиц военной техники. В частности:

13 танков;

9 ББМ;

10 артсистем;

один ЗРК "Тор";

9 БпЛА "Орлан";

6 бронеавтомобилей "Тигр";

одна БРЕМ.

"Уничтожены три состава боеприпасов врага. Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — подытожил Тарнавский.

Напомним, что ранее Александр Тарнавский сообщал об успехах ВСУ вблизи Вербового в Запорожской области и отражении более 10 атак. Также украинские военные показали, как уничтожили российский танк Т-90А, который хотел в одиночку штурмовать позиции ВСУ.