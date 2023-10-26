Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на протяжении суток — противник понес большие потери
Украинские защитники продолжают проводить контрнаступательные действия на юго-восточном направлении. Через сутки они нанесли российским войскам непомерные потери.
Итоги работы украинских войск подвел командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Итоги российских потерь за сутки
По его сообщению, были уничтожены два российских самоходных миномета "Тюльпан" калибра 240 мм, предназначенные для поражения укрепленных фортификационных сооружений. Также за сутки россияне распрощались с 13 танками Т-72.
В общей сложности на таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, 47 раз вступал в бой и совершил 763 артобстрела.
"Наши воины устойчиво держат оборону на авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького и Северного — за минувшие сутки отбиты 15 атак врага", — резюмирует Тарнавский.
Также он добавляет, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1056 огневых задач. Общие потери врага составили 460 человек.
Уничтожены 49 единиц военной техники. В частности:
- 13 танков;
- 9 ББМ;
- 10 артсистем;
- один ЗРК "Тор";
- 9 БпЛА "Орлан";
- 6 бронеавтомобилей "Тигр";
- одна БРЕМ.
"Уничтожены три состава боеприпасов врага. Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — подытожил Тарнавский.
Напомним, что ранее Александр Тарнавский сообщал об успехах ВСУ вблизи Вербового в Запорожской области и отражении более 10 атак. Также украинские военные показали, как уничтожили российский танк Т-90А, который хотел в одиночку штурмовать позиции ВСУ.
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