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Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ впродовж доби — противник зазнав великих втрат

26 жовтня 2023 23:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ впродовж доби — противник зазнав великих втрат
Олександр Тарнавський. Фото: рresident.gov.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українські захисники продовжують проводити контрнаступальні дії на південно-східному напрямку. За добу вони нанесли російським військам непомірних втрат.

Підсумки роботи українських військ підбив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Підсумки російських втрат за добу

За його повідомленням, було знищено два російських самохідних міномети  "Тюльпан" калібру 240 мм, які були призначені для ураження укріплених фортифікаційних споруд. Також за добу росіяни розпрощалися з 13 танками Т-72.

Загалом на таврійському напрямку ворог завдав 16 авіаударів, 47 разів вступав у бій та здійснив 763 артобстріли.

"Наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького та Сєверного — за минулу добу відбито 15 атак ворога", — резюмує Тарнавський. 

Також він додає, що підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1056 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становили 460 осіб.

Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема:

  • 13 танків; 
  • 9 ББМ; 
  • 10 артсистем; 
  • один ЗРК "Тор";
  • 9 БпЛА "Орлан";
  • 6 бронеавтомобілів "Тигр";
  • одна БРЕМ.

"Знищено три склади боєприпасів ворога.Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", — підсумував Тарнавський.

Нагадаємо, що раніше Олександр Тарнавський повідомляв про успіхи ЗСУ поблизу Вербового у Запорізькій області та відбиття понад 10 атак. Також українські військові показали, як знищили російський танк Т-90А, який хотів наодинці штурмувати позиції ЗСУ.

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