У Генштабі розповіли про бойові зіткнення на фронті та удари по окупантах

Бійці 3 штурмової бригади на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

За попередню добу відбулося 78 бойових зіткнень. Росіяни надалі подовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни та завдають ударів з різного типу озброєння не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

Як відомо, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ уразили:

три склади боєприпасів,

шість артилерійських засобів,

радіолокаційну станцію ППО противника.

Українські військові стріляють на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари РФ по Україні

У Генштабі розповіли, що протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Загалом, під ворожим артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога.

Українські військові ведуть вогонь на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та успішно відбили всі атаки ворога поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили десять атак противника та продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку та активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Загалом, за добу ЗСУ відбили 15 атак ворога.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що Сили оборони України на Мелітопольському напрямку мали частковий успіх західніше Вербового. Військові відбили понад десять атак та завдали чималих втрат окупантам.