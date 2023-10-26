В Генштабе рассказали о боевых столкновениях на фронте и ударах по оккупантам

Бойцы 3 штурмовой бригады на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки произошло 78 боевых столкновений. Россияне продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны и наносят удары с разного типа вооружения не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

Как известно, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск поразили:

три склады боеприпасов,

шесть артиллерийских средств,

радиолокационную станцию ПВО противника.

Украинские военные стреляют на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Удары РФ по Украине

В Генштабе рассказали, что в течение суток произошло 78 боевых столкновений. В общей сложности российские оккупанты нанесли 50 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также вчера российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

В общей сложности, под вражеским артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на направлениях фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага.

Украинские военные ведут огонь на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону и успешно отразили все атаки врага вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили десять атак противника и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку и активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Всего за сутки ВСУ отразили 15 атак врага.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Украины на Мелитопольском направлении имели частичный успех западнее Вербового. Военные отбили более десяти атак и нанесли немалые потери оккупантам.