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Тарнавский рассказал о потерях РФ во время штурмов

15 января 2024 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Тарнавский рассказал о потерях РФ во время штурмов
Командующий Александр Тарнавский. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже трое суток подряд на Таврическом направлении российские террористы активно наносят удары с разного типа вооружения и штурмуют позиции наших военных. Из-за этого захватчики понесут страшные потери: только за минувшие сутки враг потерял 485 человек и десятки военной техники.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский рассказал, что только за предыдущие сутки захватчики 41 раз нанесли авиаудары. Кроме того, они продолжают активные штурмовые и наступательные действия — 51 за вчера.

"Россияне снова задействуют бронетехнику. Среднесуточное количество боеприкосновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов", — говорится в сообщении.

По словам Командующего, горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях. Но, несмотря на это, наши военные везде наносят врагу значительные потери, особенно в живой силе.

За прошедшие сутки российские захватчики в ОСУВ "Таврия" потеряли:

  • 485 человек,
  • шесть ББМ,
  • три артсистемы,
  • 23 БпЛА;
  • один вражеский пункт управления БпЛА.

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Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

россияне
обстрелы
война в Украине
Александр Тарнавский

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