Тарнавский рассказал о потерях РФ во время штурмов

Командующий Александр Тарнавский. Фото: Facebook

Уже трое суток подряд на Таврическом направлении российские террористы активно наносят удары с разного типа вооружения и штурмуют позиции наших военных. Из-за этого захватчики понесут страшные потери: только за минувшие сутки враг потерял 485 человек и десятки военной техники.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский рассказал, что только за предыдущие сутки захватчики 41 раз нанесли авиаудары. Кроме того, они продолжают активные штурмовые и наступательные действия — 51 за вчера.

"Россияне снова задействуют бронетехнику. Среднесуточное количество боеприкосновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов", — говорится в сообщении.

По словам Командующего, горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях. Но, несмотря на это, наши военные везде наносят врагу значительные потери, особенно в живой силе.

За прошедшие сутки российские захватчики в ОСУВ "Таврия" потеряли:

485 человек,

шесть ББМ,

три артсистемы,

23 БпЛА;

один вражеский пункт управления БпЛА.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.