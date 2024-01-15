Тарнавский рассказал о потерях РФ во время штурмов
Уже трое суток подряд на Таврическом направлении российские террористы активно наносят удары с разного типа вооружения и штурмуют позиции наших военных. Из-за этого захватчики понесут страшные потери: только за минувшие сутки враг потерял 485 человек и десятки военной техники.
Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Штурмы РФ: какие потери несет противник
Тарнавский рассказал, что только за предыдущие сутки захватчики 41 раз нанесли авиаудары. Кроме того, они продолжают активные штурмовые и наступательные действия — 51 за вчера.
"Россияне снова задействуют бронетехнику. Среднесуточное количество боеприкосновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов", — говорится в сообщении.
По словам Командующего, горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях. Но, несмотря на это, наши военные везде наносят врагу значительные потери, особенно в живой силе.
За прошедшие сутки российские захватчики в ОСУВ "Таврия" потеряли:
- 485 человек,
- шесть ББМ,
- три артсистемы,
- 23 БпЛА;
- один вражеский пункт управления БпЛА.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.
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