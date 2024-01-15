Тарнавський розповів про втрати РФ під час штурмів

Командувач Олександр Тарнавський. Фото: Facebook

Вже три доби поспіль на Таврійському напрямку російські терористи активно завдають ударів з різного типу озброєння та штурмують позиції наших військових. Через це загарбники зазнають страшенних втрат: лише за минулу добу ворог втратив 485 осіб і десятки військової техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський розповів, що лише за попередню добу загарбники 41 раз завдали авіаударів. Крім того, вони продовжують активні штурмові та наступальні дії — 51 за вчора.

"Росіяни знову задіююють бронетехніку. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив два ракетних удари та 715 артобстрілів", — йдеться у повідомленні.

За словами командувача, найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Але попри це наші військові скрізь завдають ворогу значних втрат, особливо у живій силі.

Відтак, за минулу добу російські загарбники в ОСУВ "Таврія" втратили:

485 осіб,

шість ББМ,

три артсистеми,

23 БпЛА;

один ворожий пункт управління БпЛА.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.