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Тарнавський розповів про втрати РФ під час штурмів

15 січня 2024 12:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Тарнавський розповів про втрати РФ під час штурмів
Командувач Олександр Тарнавський. Фото: Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже три доби поспіль на Таврійському напрямку російські терористи активно завдають ударів з різного типу озброєння та штурмують позиції наших військових. Через це загарбники зазнають страшенних втрат: лише за минулу добу ворог втратив 485 осіб і десятки військової техніки. 

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

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Тарнавський розповів, що лише за попередню добу загарбники 41 раз завдали авіаударів. Крім того, вони продовжують активні штурмові та наступальні дії — 51 за вчора.

"Росіяни знову задіююють бронетехніку. Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив два ракетних удари та 715 артобстрілів", — йдеться у повідомленні. 

За словами командувача, найгарячіше на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Але попри це наші військові скрізь завдають ворогу значних втрат, особливо у живій силі.

Відтак, за минулу добу російські загарбники в ОСУВ "Таврія" втратили:

  • 485 осіб,
  • шість ББМ, 
  • три артсистеми,
  • 23 БпЛА;
  • один ворожий пункт управління БпЛА.

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Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію. 

росіяни
обстріли
війна в Україні
Олександр Тарнавський

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