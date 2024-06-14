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Точно в цель — в ГПСУ показали кадры уничтожения российского УАЗ

14 июня 2024 20:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В ГПСУ показали кадры уничтожения российского УАЗ
Уничтожение русского УАЗ. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Пограничники Донецкого отряда Государственной пограничной службы уничтожили с помощью дрона российский УАЗ. Удар был нанесен на Харьковском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в пятницу, 14 июня.

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Военнослужащие из Донецкого пограничного отряда в ходе проведения аэроразведки в лесной зоне обнаружили российское транспортное средство УАЗ, известное как "буханка", используемое врагом для транспортировки военных, оружия и другого оборудования.

Для уничтожения этой цели, бойцы спецподразделения "Фурия" применили дрон-камикадзе, успешно поразивший объект. После удара разведчики наблюдали, как от УАЗа шел дым с видимой огненной вспышкой.

Напомним, ранее в ССО показали, как FPV-дронами защитники отработали по оккупантам в Донецкой области.

В Одесской области пограничники обнаружили и уничтожили вражеский разведывательный дрон Zala. По российскому беспилотнику украинские защитники нанесли удар прямо в воздухе.

Украина
ГПСУ
война в Украине
пограничники
война
военная техника

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