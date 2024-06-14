В ДПСУ показали кадри знищення російського УАЗ

Точно в ціль — у ДПСУ показали кадри знищення російського УАЗ
Прикордонники Донецького загону Державної прикордонної служби знищили за допомогою дрона російський УАЗ. Удару було завдано на Харківському напрямку.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 14 червня.
Знищення ворожої техніки
Військовослужбовці з Донецького прикордонного загону вході проведення аеророзвідки в лісовій зоні виявили російський транспортний засіб УАЗ, відомий як "буханка", що використовується ворогом для транспортування військових, зброї та іншого обладнання.
Для знищення цієї цілі, бійці спецпідрозділу "Фурія" застосували дрон-камікадзе, який успішно вразив об’єкт. Після удару, розвідники спостерігали, як від УАЗа йшов дим із видимим вогняним спалахом.
Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.
В Одеській області прикордонники виявили та знищили ворожий розвідувальний дрон Zala. По російському безпілотнику українські захисники завдали удару просто у повітрі.
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