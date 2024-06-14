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Точно в ціль — у ДПСУ показали кадри знищення російського УАЗ

14 червня 2024 20:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В ДПСУ показали кадри знищення російського УАЗ
Знищення російського УАЗ. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прикордонники Донецького загону Державної прикордонної служби знищили за допомогою дрона російський УАЗ. Удару було завдано на Харківському напрямку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 14 червня.

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Знищення ворожої техніки

Військовослужбовці з Донецького прикордонного загону вході проведення аеророзвідки в лісовій зоні виявили російський транспортний засіб УАЗ, відомий як "буханка", що використовується ворогом для транспортування військових, зброї та іншого обладнання.

Для знищення цієї цілі, бійці спецпідрозділу "Фурія" застосували дрон-камікадзе, який успішно вразив об’єкт. Після удару, розвідники спостерігали, як від УАЗа йшов дим із видимим вогняним спалахом.

Нагадаємо, раніше у ССО показали, як FPV-дронами захисники відпрацювали по окупантах на Донеччині.

В Одеській області прикордонники виявили та знищили ворожий розвідувальний дрон Zala. По російському безпілотнику українські захисники завдали удару просто у повітрі.     

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