Как Украина отстояла Киев в первые недели полномасштабной войны

Украинский военный в пригороде Киева. Фото: УНИАН

Столица Украины была особой целью для российских оккупантов, считавших, что смогут захватить Киев за несколько дней. Как главный украинский город выстоял и внушил уверенность не только в украинцев, но и в весь цивилизованный мир — во втором материале сегодняшней серии, посвященной Дню Вооруженных сил Украины.

Киев за три дня

Захват украинской столицы был ключевой частью российского плана "специальной военной операции". Владимир Путин планировал захватить Киев для того, чтобы, ликвидировав или заставив сбежать законное украинское руководство, поставить на его место подконтрольное себе лицо — или своего кума Виктора Медведчука, или другого Виктора, беглого экс-президента Януковича.

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Российские войска были уверены, что в Украине им не придется долго воевать. Эта уверенность была трансформирована в фразу, со временем ставшую саркастической характеристикой провальных планов кремлевских агрессоров. Впрочем, в начале войны даже Запад не верил, что Украина — и прежде всего Киев — выдержит больше 4-5 дней.

Но в защиту Киева стали практически все, кто остался в городе после первого дня полномасштабной войны. Так, известно, что за первые двое суток войны в столице выдали около 20 тысяч автоматов всем, кто готов был защищать свободу и независимость Украины.

Провал десантной операции

Российское командование при планировании киевской операции сделало ставку на десантные войска. Так, одними из самых известных событий первых дней полномасштабной войны в столичном регионе были попытки оккупантов высадить десант на территории двух аэродромов под Киевом — в Гостомеле и Василькове. Обе эти попытки оказались для россиян неудачными, а десантники были уничтожены.

Кроме того, россияне пытались взять под контроль и другие объекты уже в самой украинской столице. Так, во время боя за ТЭЦ-6 на левом берегу Киева, в районе Троещины, украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов — и также отстояли этот объект. Зайти на территорию Киева российским войскам так и не удалось, хотя были сообщения о тех или иных диверсионных группах — в частности, на Оболони или Дорогожичах.

Атака по двум направлениям

Российские войска во время наземной операции атаковали Киев как с востока, со стороны Черниговщины, через Бровары, что было ожидаемо, так и с запада, зайдя на территорию Киевской области из Беларуси, через Зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Этот шаг оказался неожиданностью, поэтому россияне смогли захватить часть пригородов украинской столицы, в частности Ирпень и Бучу. Эти названия через месяц услышал весь мир, когда после отступления россиян открылись многочисленные факты их зверств относительно мирного населения. Стало ясно, от чего спасли Киев все, кто взял в руки оружие после 24 февраля 2022 года.

С северо-западной части продвижение россиян было затруднено после того, как были взорваны несколько дамб на небольших реках, в частности на реке Ирпень. Затопление территории сделало невозможным быстрый прорыв российских войск в украинскую столицу.

А на левом берегу Днепра, в районе Броваров, российские танковые колонны получили серьезный удар и частично были уничтожены. Именно на этом направлении, в бою у села Скибин, впервые во время полномасштабной войны во всей красе проявила себя украинская разработка, противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Россияне стояли в окрестностях Киева до конца марта, после того, поняв, что украинскую столицу им не взять, вынуждены были отступить, причем не только с территории Киевской области, а со всего севера, где были оккупированы части Сумской, Черниговской и даже немного Житомирской областей. Так успешная оборона главной нашей крепости, Киева, спасла северную часть Украины от ужасов долговременной оккупации.

А россиянам осталось только бить по украинской столице ракетами. Впрочем, после появления в ВСУ американской системы Patriot даже хваленые российские гиперзвуковые "Калибры" непременно сбивались на подлете к Киеву.