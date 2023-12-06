Як Україна відстояла Київ у перші тижні повномасштабної війни

Український військовий у передмісті Києва. Фото: УНІАН

Столиця України була особливою ціллю для російських окупантів, які вважали, що зможуть захопити Київ за кілька днів. Як головне українське місто вистояло і вселило упевненість не тільки в українців, а й у весь цивілізований світ — у другому матеріалі сьогоднішньої серії, присвяченої Дню Збройних сил України.

Київ за три дні

Захоплення української столиці було ключовою частиною російського плану "спеціальної військової операції". Володимир Путін планував захопити Київ для того, аби, ліквідувавши чи змусивши тікати законне українське керівництво, поставити на його місце підконтрольну собі особу — чи то свого кума Віктора Медведчука, чи то іншого Віктора, експрезидента-утікача Януковича.

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Російські війська були упевнені у тому, що в Україні їм не доведеться довго воювати. Ця упевненість була трансформована у фразу, що з часом стала саркастичною характеристикою провальних планів кремлівських агресорів. Втім, на початку війни навіть Захід не вірив, що Україна — і перш за все Київ — витримає більше 4-5 днів.

Але на захист Києва стали практично усі ті, хто залишився у місті після першого дня повномасштабної війни. Так, відомо, що за перші дві доби війни у столиці видали близько 20 тисяч автоматів усім, хто готовий був захищати свободу і незалежність України.

Провал десантної операції

Російське командування під час планування київської операції зробило ставку на десантні війська. Так, одними з найвідоміших подій перших днів повномасштабної війни у столичному регіоні були спроби окупантів висадити десант на території двох аеродромів під Києвом — у Гостомелі та Василькові. Обидві ці спроби виявилися для росіян невдалими, а десантники були знищені.

Крім того, росіяни намагалися взяти під контроль й інші об’єкти, уже в самій українській столиці. Так, під час бою за ТЕЦ-6, що на лівому березі Києва, у районі Троєщини, українські захисники взяли в полон близько 60 російських окупантів — і також відстояли цей об’єкт. Зайти на територію Києва російським військам так і не вдалося, хоча й були повідомлення про ті чи інші диверсійні групи — зокрема, на Оболоні чи Дорогожичах.

Атака з двох напрямків

Російські війська під час наземної операції атакували Київ як зі сходу, з боку Чернігівщини, через Бровари, що було очікувано, так і з заходу, зайшовши на територію Київської області з Білорусі, через Зону відчуження Чорнобильської АЕС.

Цей крок виявився несподіванкою, тож росіяни змогли захопити частину передмість української столиці, зокрема Ірпінь та Бучу. Ці назви через місяць почув увесь світ, коли після відступу росіян відкрилися численні факти їхніх звірств щодо мирного населення. Стало зрозуміло, від чого врятували Київ усі, хто став до зброї після 24 лютого 2022 року.

З північно-західної частини просування росіян було ускладнене після того, як були підірвані кілька дамб на невеликих річках, зокрема на річці Ірпінь. Затоплення території унеможливило швидкий прорив російських військ до української столиці.

А на лівому березі Дніпра, в районі Броварів, російські танкові колони отримали серйозний удар і були частково знищені. Саме на цьому напрямку, у бою біля села Скибин, уперше під час повномасштабної війни у всій красі проявила себе українська розробка, протитанковий ракетний комплекс "Стугна".

Росіяни стояли на околицях Києва до кінця березня, після того, зрозумівши, що українську столицю їм не взяти, змушені були відступити, причому не тільки з території Київської області, а з усієї півночі, де були окуповані частини Сумської, Чернігівської і навіть трошки Житомирської областей. Так успішна оборона головної нашої твердині, Києва, врятувала північну частину України від жахів довготривалої окупації.

А росіянам залишилося лише бити по українській столиці ракетами. Втім, після появи у ЗСУ американської системи Patriot навіть розхвалені російські гіперзвукові "Калібри" неодмінно збивалися на підльоті до Києва.