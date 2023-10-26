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"Традиционные пугалки" — Данилов прокомментировал вчерашние взрывы возле Хмельницкой АЭС

26 октября 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Традиционные пугалки" — Данилов прокомментировал вчерашние взрывы возле Хмельницкой АЭС
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчерашние обстрелы россиян вблизи Хмельницкой АЭС это не больше традиционных "пугалок". Россия постоянно пугает весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов подчеркнул, что вчерашний обстрел вблизи Хмельницкой АЭС — это традиционные "пугачки" России для всего мира.

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом. Это еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, ночью с 24 на 25 октября россияне атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков вражеских БпЛА были повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар в направлении АЭС — это очередное напоминание для всех украинских партнеров, насколько важно усиливать ПВО и опасно, когда РФ может обходить мировые санкции.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что все, что делает государство-террорист, несет смерть и хаос. Мишенью России есть безопасность во всем свободном мире.

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