"Традиционные пугалки" — Данилов прокомментировал вчерашние взрывы возле Хмельницкой АЭС

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УП

Вчерашние обстрелы россиян вблизи Хмельницкой АЭС это не больше традиционных "пугалок". Россия постоянно пугает весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Данилов подчеркнул, что вчерашний обстрел вблизи Хмельницкой АЭС — это традиционные "пугачки" России для всего мира.

"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен произойти у очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом. Это еще одно предупреждение мира, что войну нужно завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, ночью с 24 на 25 октября россияне атаковали Хмельницкую область. В результате падения обломков вражеских БпЛА были повреждены жилые дома и критическая инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот удар в направлении АЭС — это очередное напоминание для всех украинских партнеров, насколько важно усиливать ПВО и опасно, когда РФ может обходить мировые санкции.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что все, что делает государство-террорист, несет смерть и хаос. Мишенью России есть безопасность во всем свободном мире.