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"Традиційні лякачки" — Данілов прокоментував вчорашні вибухи біля Хмельницької АЕС

26 жовтня 2023 10:15
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"Традиційні лякачки" — Данілов прокоментував вчорашні вибухи біля Хмельницької АЕС
Секретар РНБО Олексів Данілов. Фото: УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчорашні обстріли росіян поблизу Хмельницької АЕС це не більше, ніж традиційні "лякалки". Росія постійно лякає весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону

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Данілов наголосив, що вчорашній обстріл поблизу Хмельницької АЕС — це традиційні "лякачки" Росії для всього світу. 

"Дійсно, той обстріл, який був вчора вночі, мав відбутися біля дуже небезпечного обʼєкта. Це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають весь світ або атомною зброєю, або атомним інцидентом. Це ще одне попередження світу, що війну треба завершити якомога швидше, а для цього треба максимальна допомога", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, вночі з 24 на 25 жовтня росіяни атакували Хмельницьку область. Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА було пошкоджено житлові будинки та критична інфраструктура. 

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей удар у напрямку АЕС — це чергове нагадування для всіх українських партнерів, наскільки важливо посилювати ППО і наскільки небезпечно, коли РФ може обходити світові санкції.

Окрім того, Володимир Зеленський заявив, що все, що робить держава-терорист, несе смерть та хаос. Мішенню Росії є безпека у всьому вільному світі. 

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