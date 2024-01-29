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Трамп выступает против новой помощи Украине — как он препятствует поддержке

29 января 2024 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Трамп выступает против новой помощи Украине — как он препятствует поддержке
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ronda Churchill
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-президент США Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.

Об этом сообщает CNN.

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Бывший президент США оказывает давление на республиканцев Конгресса, потому что выступает против предоставления нового пакета помощи Украине.

"Учитывая власть сторонников Трампа в Палате представителей и давление, оказываемое Трампом на Джонсона, практически невозможно увидеть путь к компромиссу через Конгресс. Это было бы ужасной новостью для Украины, поскольку иммиграционный пакет связан с просьбой Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи Киеву для борьбы с вторжением России. Трамп также выступает против этого мероприятия", — говорится в материале.

Кроме того, он отмечает, что этот вопрос следует отложить вплоть до своей вероятной победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.

"Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим", — цитирует издание анонимные источники.

Напомним, что недавно стало известно, что несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции, и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу.

США
Дональд Трамп
военная помощь
Республиканская партия
война в Украине

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