Трамп выступает против новой помощи Украине — как он препятствует поддержке
Экс-президент США Дональд Трамп выступает против новой помощи Украине. Кроме того, он оказывает давление на республиканцев Конгресса по этому поводу.
Об этом сообщает CNN.
Как Трамп препятствует поддержке Украины
Бывший президент США оказывает давление на республиканцев Конгресса, потому что выступает против предоставления нового пакета помощи Украине.
"Учитывая власть сторонников Трампа в Палате представителей и давление, оказываемое Трампом на Джонсона, практически невозможно увидеть путь к компромиссу через Конгресс. Это было бы ужасной новостью для Украины, поскольку иммиграционный пакет связан с просьбой Байдена о выделении 60 миллиардов долларов помощи Киеву для борьбы с вторжением России. Трамп также выступает против этого мероприятия", — говорится в материале.
Кроме того, он отмечает, что этот вопрос следует отложить вплоть до своей вероятной победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.
"Трамп призывает республиканцев отказаться от соглашения отчасти потому, что хочет провести кампанию по этому вопросу в ноябре 2024 года и не желает, чтобы Джо Байден одержал победу в области, где он политически уязвим", — цитирует издание анонимные источники.
Напомним, что недавно стало известно, что несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции, и компромисс в отношении Украины не в его интересах.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как прекращение помощи Украине от США повлияет на Европу.
Читайте Новини.LIVE!