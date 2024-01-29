Трамп виступає проти нової допомоги Україні — як він перешкоджає підтримці
Експрезидент США Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.
Про це повідомляє CNN.
Як Трамп перешкоджає підтримці України
Колишній президент США тисне на республіканців Конгресу, бо виступає проти надання нового пакету допомоги Україні.
"З огляду на владу прихильників Трампа в Палаті представників та тиск, який Трамп чинить на Джонсона, практично неможливо побачити шлях до компромісу через Конгрес. Це було б жахливою новиною для України, оскільки імміграційний пакет пов'язаний із проханням Байдена про виділення 60 мільярдів доларів допомоги Києву для боротьби із вторгненням Росії. Трамп також виступає проти цього заходу", — йдеться у матеріалі.
Крім того, він наголошує, що це питання потрібно відкласти аж до своєї ймовірної перемоги на президентських виборах у листопаді 2024 року.
"Трамп закликає республіканців відмовитися від угоди частково тому, що хоче провести кампанію з цього питання у листопаді 2024 року і не бажає, щоб Джо Байден здобув перемогу в області, де він політично вразливий", — цитує видання анонімні джерела.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції, і компроміс щодо України не в його інтересах.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу.
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