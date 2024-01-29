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Трамп виступає проти нової допомоги Україні — як він перешкоджає підтримці

29 січня 2024 09:26
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Трамп виступає проти нової допомоги Україні — як він перешкоджає підтримці
Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ronda Churchill
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Експрезидент США Дональд Трамп виступає проти нової допомоги Україні. Крім того, він тисне на республіканців Конгресу з цього приводу.

Про це повідомляє CNN

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Колишній президент США тисне на республіканців Конгресу, бо виступає проти надання нового пакету допомоги Україні. 

"З огляду на владу прихильників Трампа в Палаті представників та тиск, який Трамп чинить на Джонсона, практично неможливо побачити шлях до компромісу через Конгрес. Це було б жахливою новиною для України, оскільки імміграційний пакет пов'язаний із проханням Байдена про виділення 60 мільярдів доларів допомоги Києву для боротьби із вторгненням Росії. Трамп також виступає проти цього заходу", — йдеться у матеріалі. 

Крім того, він наголошує, що це питання потрібно відкласти аж до своєї ймовірної перемоги на президентських виборах у листопаді 2024 року. 

"Трамп закликає республіканців відмовитися від угоди частково тому, що хоче провести кампанію з цього питання у листопаді 2024 року і не бажає, щоб Джо Байден здобув перемогу в області, де він політично вразливий", — цитує видання анонімні джерела. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції, і компроміс щодо України не в його інтересах.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський пояснив, як припинення допомоги Україні від США вплине на Європу.

США
Дональд Трамп
військова допомога
Республіканська партія
війна в Україні

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