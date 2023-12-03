Надо переформатировать фронт, — генерал Муженко о главных проблемах передовой

Генерал армии Виктор Муженко. Фото: скриншот

Генерал армии Виктор Муженко заявил, что сегодня важным вопросом передовой является переход к обороне, а также переформатирование фронта. По его словам, бывают случаи, когда многие подразделения подчиняются одному органу управления, влияющему на принятие решений.

Об этом генерал Виктор Муженко рассказал в интервью BBC.

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Что предусматривает переход к обороне

Муженко подчеркнул, что не сказал бы, что ситуация на передовой зашла в тупик, ведь, по его словам, это война.

"Здесь бывают не только победы, здесь иногда бывают и поражения. Здесь бывает не только успешное продвижение, но и сдерживание нас противником. Здесь не только наступление, но и оборона", — пояснил генерал.

По его мнению, важный вопрос — переход к обороне.

"Стратегически активной обороне, которая предусматривала бы задачу контрударов. А при условии успеха на отдельных направлениях — контратак на уровне соответствующих подразделений. Нам нужно переформатировать фронт. Нам нужно создать мощный резерв не только количественный, но и качественный. А качественный резерв — это наличие военных организмов: бригада, корпус и т.д. Подготовленных, оснащенных, слаженных, с высоким моральным духом и способных решить вопросы", — отметил Муженко.

Что значит переформатировать фронт и почему это важно

Бывший главнокомандующий пояснил, что под переформатированием фронта подразумевает создание "соответствующих оперативных группировок и соответствующих боевых порядков, оформление, создание соответствующей системы управления и так далее".

Муженко подчеркнул, что в случае, когда десятки частей и подразделений одного направления подчинены одному управленческому органу, невозможно обеспечить качественное и эффективное управление.

"Это сложный процесс. Он связан с риском, но нужно идти на этот риск. Просчитан риск. Нужно идти и переформатировать фронт. И это касается, пожалуй, не только фронта от Купянска до Херсона или Голой Пристани. А это и восточная часть — от Харькова до Сум и до Чернигова — это Север — Черниговская область, Киевская, Житомирская, Ровенская, мы должны понимать, какие группировки есть и где находятся резервы, потому что если у командира или командующего нет резервов, то хоть он еще не проиграл, но уже созданы все условия для того, что он может проиграть", — объяснил генерал.

Напомним, что Муженко также рассказал о возможном варианте окончания войны в Украине.