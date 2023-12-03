Треба переформатувати фронт, — генерал Муженко про головні проблеми передової

Генерал армії Віктор Муженко. Фото: скриншот

Генерал армії Віктор Муженко заявив, що сьогодні важливими питаннями передової є перехід до оборони, а також переформатування фронту. За його словами, трапляються випадки, коли багато підрозділів підпорядковуються одному органу управління, що впливає на ухвалення рішень.

Про це генерал Віктор Муженко розповів в інтерв'ю BBC.

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Що передбачає перехід до оборони

Муженко наголосив, що не сказав би, що ситуація на передовій зайшла в глухий кут, адже за його словами, це війна.

"Тут бувають не тільки перемоги, тут інколи бувають і поразки. Тут буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона", — пояснив генерал.

На його думку, наразі важливе питання — перехід до оборони.

"Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках — контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але і якісний. А якісний резерв — це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних розв'язати питання", — зазначив Муженко.

Що означає переформатувати фронт та чому це важливо

Колишній головнокомандувач пояснив, що під переформатуванням фронту має на увазі створення "відповідних оперативних угруповань, і відповідних бойових порядків, оформлення, створення відповідної системи управління і таке інше".

Муженко наголосив, що у випадку, коли десятки частин і підрозділів одного напрямку підпорядковані одному управлінському органу, неможливо забезпечити якісне й ефективне управління.

"Це складний процес. Він пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик. Прорахований ризик. Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина — від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ — Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви. Тому що якщо командир чи командувач не має резервів — то хоч він ще не програв, але вже створені всі умови для того, що він може програти", — пояснив генерал.

Нагадаємо, що Муженко також розповів про можливий варіант закінчення війни в Україні.