Генерал армії Муженко назвав можливий варіант закінчення війни в Україні

Генерал української армії Віктор Муженко. Фото: BBC

Генерал армії Віктор Муженко розповів про ймовірний хід та розвиток війни в Україні. Також він пояснив, чому український контрнаступ не дав очікуваних результатів на фронті.

Про це Муженко розповів в інтерв'ю BBC.

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Плани росіян найближчим часом

Він зазначив, що якщо противник має достатньо сили й чомусь просить про перемир'я — значить, у нього є якісь таємні замисли.

"І я вважаю, що це дійсно хитрість для того, щоб дати можливість перепочити, дати можливість посилити свої спроможності і потім кардинально розв'язувати деякі питання", — сказав Муженко.

Він згадав, що днями Путін підписав проєкт оборонного бюджету, який на 70% більший за бюджет 2023 року, і у 2,3 раза вищий за бюджет 2022 року.

"То він готується до перемир'я чи до війни? Я думаю, що до війни. Тому про якусь заморозку, я думаю, не повинно бути мови", — наголосив військовий.

На його думку, в України є потенційні можливості здійснити розгром окупаційних військ на території України, але це потребує комплексу заходів.

Також найближчим часом на певних напрямках можлива активізація дій ворога, тобто зараз Путіну потрібні перемоги та символи.

"От є на слуху Авдіївка — вона повинна бути захоплена. Є Мар'їнка — вона повинна бути захоплена. Є Куп'янськ — він повинен бути захоплений. Є там Вугледар — він повинен бути захоплений", — зазначив Муженко.

За його словами, другий момент — це удари далекобійних ракет по інфраструктурі в тилу України та створення напруги в суспільстві.

Йдеться про проведення потужної інформаційно-психологічної операції, відповідних акцій та саботажу з метою роз'єднати українське суспільство, створити конфлікти й проблеми у вищому політичному керівництві та конфлікти з військовими.

Дії України на полі бою

На думку військового, подальші дії України будуть спрямовані на стратегічну оборону, побудову глибоко ешелонованої, обладнаної в фортифікаційному плані оборони, відповідних рубежів та позицій.

"Ми всі очікували, що вдало проведемо цей контрнаступ в цьому році і вийдемо на державні кордони України 1991 року. Ну, мабуть, це була така помилка", — зазначив він.

Варіант закінчення війни в Україні

Муженко вважає, що переговори з Росією можна проводити лише тоді, коли ЗСУ будуть мати певний успіх, а не тоді, коли РФ нівелювала і локалізувала ті можливі успіхи, які могли у нас бути.

"Тому ті умови, які будуть нам представлені на імовірних переговорах, вони не будуть відповідати мріям і прагненням українського народу. Це однозначно", — додав він.

У разі переваги Росії на ділянках фронту рішенням на переговорах не буде мирний договір — це може бути тільки перемир'я. Проте невідомо, коли ворог знову його порушить.

"Де гарантія, що сьогодні вони будуть дотримуватись? Але та кількість військ, яка буде залучена під час можливого перемир'я, вона значно перевищує ту кількість, яка була в зоні АТО та ООС", — підсумував Муженко.

Нагадаємо, що Росія не може погодитися на мир та не буде вести реальні переговори через одну важливу подію, на яку чекає російський диктатор Володимир Путін. Крім того, Кремль також сподівається, що Захід втомиться від України та її підтримка ослабне.

Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося зберегти високий рівень підтримки війни проти українців. У середньому за час повномасштабної збройної агресії окупантів 75% респондентів заявляли, що вони підтримують дії російської армії.