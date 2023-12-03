Генерал армии Муженко назвал возможный вариант окончания войны в Украине

Генерал украинской армии Виктор Муженко. Фото: BBC

Генерал армии Виктор Муженко рассказал о вероятном ходе и развитии войны в Украине. Также он объяснил, почему украинское контрнаступление не дало ожидаемых результатов на фронте.

Об этом Муженко рассказал в интервью BBC.

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Он отметил, что если у противника достаточно силы и почему-то просит о перемирии — значит, у него есть какие-то тайные замыслы.

"И я считаю, что это действительно хитрость для того, чтобы дать возможность отдохнуть, дать возможность усилить свои возможности и затем кардинально решать некоторые вопросы", — сказал Муженко.

Он напомнил, что на днях Путин подписал проект оборонного бюджета, который на 70% больше бюджета 2023 года, и в 2,3 раза выше бюджета 2022 года.

"Так он готовится к перемирию или к войне? Я думаю, что к войне. Поэтому о какой-то заморозке, я думаю, не должно быть речи", — подчеркнул военный.

По его мнению, у Украины есть потенциальные возможности осуществить разгром оккупационных войск на территории Украины, но это требует комплекса мер.

Также в ближайшее время на определенных направлениях возможна активизация действий врага, то есть сейчас Путин нуждается в победах и символах.

"Вот есть на слуху Авдеевка — она должна быть захвачена. Есть Марьинка — она должна быть захвачена. Есть Купянск — он должен быть захвачен. Есть там Угледар — он должен быть захвачен", — отметил Муженко.

По его словам, второй момент — это удары дальнобойных ракет по инфраструктуре в тылу Украины и создание напряжения в обществе.

Речь идет о проведении мощной информационно психологической операции, соответствующих акций и саботажа с целью разъединить украинское общество, создать конфликты и проблемы в высшем политическом руководстве и конфликты с военными.

Действия Украины на поле боя

По мнению военного, дальнейшие действия Украины будут направлены на стратегическую оборону, построение глубоко эшелонированного, оборудованного в фортификационном плане обороны, соответствующих рубежей и позиций.

"Мы все ожидали, что удачно проведем это контрнаступление в этом году и выйдем на государственные границы Украины в 1991 году. Ну, пожалуй, это была такая ошибка", — отметил он.

Вариант окончания войны в Украине

Муженко считает, что переговоры с Россией можно проводить только тогда, когда ВСУ будут иметь определенный успех, а не тогда, когда РФ нивелировала и локализовала возможные успехи, которые могли у нас быть.

"Поэтому те условия, которые будут нам представлены на вероятных переговорах, они не будут соответствовать мечтам и стремлениям украинского народа. Это однозначно", — добавил он.

В случае превосходства России на участках фронта решением на переговорах не будет мирный договор — это может быть только перемирие. Однако неизвестно, когда враг снова его нарушит.

"Где гарантия, что сегодня они будут соблюдаться? Но то количество войск, которое будет привлечено во время возможного перемирия, оно значительно превышает то количество, которое было в зоне АТО и ООС", — подытожил Муженко.

Напомним, что Россия не может согласиться на мир и не будет вести реальные переговоры из-за одного важного события, которого ждет российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, Кремль также надеется, что Запад устанет от Украины и ее поддержка ослабнет.

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось сохранить высокий уровень поддержки войны против украинцев. В среднем за время полномасштабной вооруженной агрессии оккупантов 75% респондентов заявляли, что они поддерживают действия российской армии.