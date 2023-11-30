Війна в Україні не закінчиться до одного моменту — чого чекає Путін

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія не може погодитися на мир та не буде вести реальні переговори через одну важливу подію, на яку чекає російський диктатор Володимир Путін. Крім того, Кремль також сподівається, що Захід втомиться від України та її підтримка ослабне.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Зазначається, що Росія хотіла, аби Україна визнала анексію Криму та незалежність незаконних утворень "ДНР" та "ЛНР", що було цілями російської агресії. Про що заявив один із переговорників та путінський посіпака Володимир Медінський. Також серед вимог було не вступати до НАТО.

Голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія був присутнім на переговорах із РФ в Білорусі та Стамбулі. За його словами, Росія хотіла повторити сценарій із Фінляндією.

"Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо — як Фінляндія колись — нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Фактично ключовий пункт був цей. Все інше — косметичні й політичні "приправки" про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла", — зазначив Арахамія.

Який задум мала українська делегація на переговорах з РФ

Він додав, що в України були інші плани, а пристати на 18 пунктів миру Путіна було неможливо. Тому українська делегація тягнула час, поки ЗСУ вибивали окупантів із півночі.

"По-перше, щоб нам погодитися на нейтралітет, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у Конституцію. По-друге, немає довіри і не було до росіян, що вони це зроблять. Це можна було зробити, тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти, всі би там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені — бо вони зайшли насправді непідготовлені до такого спротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає", — розповів голова фракції "Слуга народу".

На що чекає Кремль

Арахамія наголосив, що юридично навіть не можна було нічого підписати без Зеленського та Путіна, які мали б прибути до Стамбула. А після того, що Росія зробила з Бучею та її мешканцями, це було неможливо.

Крім того, партнери України, зокрема США, розуміють, що Путін не запропонує реальних перемовин, доки не з'явиться новий президент Сполучених Штатів у листопаді 2024 року. Тому Кремль чекає на перемогу Дональда Трампа, який уже встиг багато наобіцяти про мир. Крім того, Путін також сподівається, що Заходу набридне надавати допомогу Україні.

Україна в НАТО

Водночас миру Росія точно не бажає. Вона й надалі продовжує погрожувати НАТО та заявляти, що не зможе мирно співіснувати з Альянсом. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом під час засідання Ради Україна НАТО 29 листопада в Брюсселі заявив, що Україна має бути в Альянсі, який без неї також не зможе.

"У нас — найпотужніша зараз армія в Європі. Ми підвищуємо нашу взаємосумісність з НАТО. Ми значною мірою де-факто стаємо армією НАТО з огляду щодо наших спроможностей та принципів керування", — наголосив Кулеба.

Столтенберг відповів, що слід бути готовими до затяжної битви. Однак допомога Україні не припиниться.

"Ми маємо бути готові до довгої та тяжкої битви. Ми вітаємо передачу Україні і сучасник танків, і "хаймарсів", крилатих ракет та передових систем ППО та чекаємо на передачу Ф-16. Але треба пам’ятати, що не існує "срібної кулі", тобто такої системи, яка сама б змінила ситуацію на полі бою", — зазначив генсек НАТО.

Плани РФ щодо Альянсу

Згідно з даними української розвідки, Росія не зупиниться на Україні, а й спробує захопити Молдову та балтійські країни. Це призведе до глобальної війни, бо держави Балтії входять до Альянсу.

Нагадаємо, що Путін зміг зберегти високий рівень підтримки війни проти українців.